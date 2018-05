Witte Huis over zieke senator: 'Hij gaat toch dood'

Een communicatiemedewerker in het Witte Huis heeft de Amerikaanse senator John McCain beledigd. De krant USA Today schrijft dat de medewerker over McCain heeft gezegd dat 'zijn mening er niet meer toe doet omdat hij binnenkort toch doodgaat'. De uitlating is door twee andere Witte Huis-medewerkers bevestigd.

Woensdag zei McCain nog dat hij tegen de nominatie van Gina Haspel als nieuwe baas van de CIA is, vanwege haar verleden. Hij is zelf ooit gefolterd tijdens zijn militaire dienst in de Vietnamoorlog en pikt het niet dat met Haspel - iemand die ooit de leiding had over een Amerikaanse gevangenis in Thailand waar terreurverdachten werden gefolterd - aan het hoofd van de inlichtingendienst zou komen te staan.

Vorige week publiceerde de Republikein McCain zijn nieuwste boek, waarin hij genadeloos afrekent met president Donald Trump, zijn partijgenoot maar inmiddels ook een gezworen vijand. McCain heeft geen goed woord over voor het gedrag van de vastgoedtycoon op het politieke pluche en beticht hem ervan de Amerikaanse waarden te grabbel te gooien. De senator zou tegen ingewijden gezegd hebben dat hij Donald Trump onder geen beding op zijn begrafenis wil hebben.

Hersentumor

McCain is ernstig ziek, hij heeft een agressieve hersentumor waardoor hij vaak in het ziekenhuis ligt en nauwelijks in Washington aanwezig is bij stemmingen in de Senaat. De Republikeinen hebben een kleine meerderheid van 51 tegen 49 zetels voor de Democraten.