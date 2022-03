Witte muzikante om dreadlocks geweerd van Duits klimaatprotest: ‘Kapsel is zwart verzetssymbool’

Duitse klimaatjongeren hebben een rel ontketend door een witte artieste omwille van haar kapsel niet te laten optreden bij een klimaatstaking in Hannover komende vrijdag. ‘Het is jammer dat we vanwege uiterlijke kenmerken zijn uitgesloten‘, schrijft singer-songwriter Ronja Maltzahn in een post op Instagram.

Maltzahn (28) komt uit Hannover en was door de plaatselijke afdeling van Fridays for Future (FFF) geboekt voor een optreden tijdens de klimaatstaking op 25 maart. Dat optreden gaat niet door, liet de artieste vandaag teleurgesteld weten. ‘We keken ernaar uit om met onze muziek een teken voor vrede en tegen discriminatie te geven. Het is jammer dat we vanwege uiterlijke kenmerken zijn uitgesloten’, schrijft ze in een post op Instagram.

Daarbij deelt ze een tekstbericht waarin de FFF-afdeling Hannover motiveert waarom de artieste niet mag optreden. ‘De reden is dat we juist bij deze wereldwijde klimaatstaking inzetten op een anti-kolonialistisch en antiracistisch verhaal, waarbij het voor ons niet verdedigbaar is een wit persoon met dreadlocks op ons podium te hebben', luidt het. ‘Dreadlocks bij witte mensen zijn een vorm van culturele toe-eigening, aangezien ze zijn verbonden met de identiteit van zwarte mensen die het als teken van onderdrukking gebruikten tijdens de slavernij door witte mensen. Daarom zouden witte mensen geen dreadlocks moeten dragen omdat ze zich daarmee een deel van een andere cultuur toe-eigenen zonder de systematische onderdrukking erachter te ervaren.’

Maar daarmee is de kwestie voor de klimaatjongeren nog niet klaar, ze schrijven verder: ‘Mocht je voor vrijdag besluiten je dreadlocks af te knippen dan verwelkomen we je graag bij de demonstratie en laten we je optreden.’

De afzegging eindigt wel met excuses. ‘Het spijt ons dat we het überhaupt tot deze situatie hebben laten komen en dat we onvoldoende bezig zijn geweest met de vraag welke artiesten uitgenodigd werden.’

Inbreuk op privacy

In een verklaring op hun website willen de klimaatjongeren van de plaatselijke FFF-afdeling ‘in de eerste plaats duidelijk maken’ dat ze achter hun beslissing staan. ‘Desondanks willen we ons officieel verontschuldigen bij Ronja Maltzahn’, luidt het. ‘De afzegging was ongevoelig geformuleerd en had niet zo mogen worden verzonden.’ Voorstellen dat de artieste wel welkom zou zijn zonder dreadlocks ‘was niet okay'.

‘Dit is een inbreuk op de privacy van de kunstenaar, die op deze manier niet had mogen gebeuren. Vooral gezien het feit dat vrouwen in deze seksistische samenleving vaak worden berispt vanwege hun uiterlijk en niet vrij zijn om zich te kleden en te laten zien zoals ze willen, was het bericht grensoverschrijdend geformuleerd.’

Dan lichten de klimaatjongeren nog eens toe waarom ze van mening zijn dat het dragen van dreadlocks door witte mensen een kwestie van culturele toe-eigening is ‘ook al kennen we de motieven van Ronja Maltzahn niet'.

Onbegrip

De artieste benadrukt in haar reactie op de afzegging dat haar muzikale begeleiders en zijzelf mensen niet willen discrimineren vanwege hun culturele afkomst ‘maar culturele diversiteit een podium willen geven, willen waarderen en vieren alsook opkomen voor gendergelijkheid, bewustheid en tolerantie. Ik hoop dat onze luisteraars dit beeld krijgen via onze muziek en niet het tegenovergestelde.’

In de meeste reacties onder de post op Instagram wordt vol onbegrip gereageerd. ‘Wat een onzin. Hoe kan een kapsel culturele toe-eigening zijn?', vraagt de 51-jarige tv-presentator Kena Amoa zich hardop af. Hij werd geboren in Ghana als zoon van een Ghanese vader en een Duitse moeder en kwam op zijn negende naar Duitsland.

Fans van Ronja Maltzahn ervaren het voorstel om haar dreadlocks af te knippen als extreem beledigend. ‘Brutaal en schandalig’, ‘onbegrijpelijk’ en ‘belachelijk’ luidt het onder andere in de reacties.

De singer-songwriter vertelde aan de nieuwssite Bild dat ze geen moment heeft overwogen haar dreadlocks af te knippen. ,,Het spijt me voor Fridays for Future, want ik kan me goed identificeren met hun waarden.’’ Ze beschouwt de zaak als afgedaan. ,,Met de oorlog in Oekraïne hebben we momenteel te maken met heel andere problemen.”

