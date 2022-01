Woede en verbijstering om man (85) die uitgleed en urenlang dood op straat lag in Parijs

In Parijs en ver daarbuiten is met grote schok gereageerd op de dood van een 85-jarige man die urenlang 's nachts in de kou op straat lag. Voorbijgangers lieten de gevallen man volledig links liggen. Met de dood als gevolg.

Vorige week woensdag liep de Zwitserse fotograaf René Robert een avondwandeling en gleed daarbij uit. Urenlang lag hij op straat in de sneeuw zonder door iemand te worden aangesproken laat staan geholpen. Toen een dakloze wel in actie kwam en hem benaderde was het echter al te laat. De toegesnelde hulpdiensten konden niets meer uitrichten om het leven van de man te redden die aan de gevolgen van onderkoeling overleed.

‘Stop gewoon even op straat’

René Robert was een bekende fotograaf. Hij maakte onder meer vele portretten van grote Spaanse flamenco-artiesten. Volgens een vriend hem, de journalist Michel Mompontet, is Robert door ‘onverschilligheid’ gestorven. ,,Als deze vreselijke dood een doel moeten dienen, laat het dan dit zijn: wanneer iemand op straat ligt, stop gewoon even om deze persoon te controleren", aldus Mompontet.

Over de hele wereld wordt vol woede, verdriet en verbijstering gereageerd op de dood van Robert. ,,Ik kan het niet geloven dat we in een maatschappij met zo weinig waarden zouden willen leven”, zegt Arcángel, een bekende flamenco-zanger die door Robert ooit werd gefotografeerd. Een Spaanse organisatie voor jongeren die op straat leven zegt dat ‘dit helaas de dagelijkse, wrede realiteit is van velen die op straat leven’. ,,Wat is er gebeurd in onze samenleving dat dit kon gebeuren?”

