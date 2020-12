Woede in Griekenland: toppolitici dringen massaal voor bij vaccinatie

Biden: vaccinatie­plan Trump 'loopt ver achter'

29 december De verkozen Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdag gezworen dat hij zich uitermate zal inspannen om Covid-19 te bestrijden, zodra hij in functie is. Hij zei in een toespraak over de coronacrisis vanuit zijn woonplaats Wilmington (Delaware) dat de vaccinatiecampagne van president Donald Trump tekortschiet.