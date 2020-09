Woede in VS na besluit om maar één agent te vervolgen voor doodschieten Breonna Taylor

Zoon Trump moet voor presidents­ver­kie­zin­gen voor rechtbank getuigen

23 september Eric Trump, zoon van de Amerikaanse president, moet nog voor de presidentsverkiezingen getuigen in een onderzoek naar de financiële handel en wandel van het Trump-familiebedrijf. Een rechter in New York beval dat hij begin oktober beschikbaar moet zijn om onder ede te worden ondervraagd.