Woede om Belgische hoogleraar die studente verkrachtte tijdens trip naar Barcelona

Kapper ontkent aanranding van stagiaire en klant: ‘In onze cultuur hoort knuffelen er meer bij’

Zowel een 18-jarige stagiaire als een klant voelde vorig jaar overduidelijk hoe kapper S. in zijn salon met zijn stijve geslachtsdeel te dichtbij kwam. Een grens overschreden? Volgens de kapper is er nooit iets seksueels voorgevallen en moeten ze snappen dat een knuffel in zijn cultuur iets heel normaals is.

26 september