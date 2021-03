Woede om Turkse opzegging van verdrag tegen vrouwengeweld: ‘Ze geven niet om de veiligheid van vrouwen’

,,Ik was zo boos toen ik het nieuws vanmorgen hoorde’’, zegt Merve (35). ,,Dit is een verdrag dat levens van vrouwen kan redden. En dat is zo hard nodig in Turkije.’’ Ze heeft een geplastificeerde foto van een jonge vrouw in haar handen met de tekst ‘we zwijgen niet’.



,,Zeventien was ze toen ze werd vermoord door haar vriendje’’, legt Merve uit. Met een pistool was ze door het hoofd geschoten. ,,Het vriendje zei in de rechtbank dat het een ongeluk was, en is vrijgekomen.’’ Of een Europees verdrag dit soort moorden kan voorkomen weet ze niet. ,,Maar het was een stap in de goede richting. Nu doen we een stap terug.’’