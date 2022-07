Woedende Sri Lankanen bestormen paleis, president al eerder gevlucht

met video Vier maanden revalide­ren in rolstoel: Britse toont hoe sprong van brug verkeerd afloopt

Een Britse vrouw stuurt een duidelijke waarschuwing de wereld in: spring niet zomaar van een hoge brug het water in, want het kan hele nare gevolgen hebben. Libbey Sinden (22) kreeg af te rekenen met een gescheurde wervelkolom, waardoor ze vier maanden in een rolstoel moest revalideren. ,,Een kleine beslissing kan je leven helemaal overhoop halen.”

