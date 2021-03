Woekerend virus in Brazilië wordt gevaar voor de wereld: ‘Dit is genocide’

Brazilië kende al meerdere crises sinds de coronapandemie ruim een jaar geleden uitbrak. Maar voor het eerst staan nu in vrijwel alle regio’s tegelijkertijd de seinen op donkerrood. In het merendeel van de 26 deelstaten en het federale district Brasilia zijn de intensivecareafdelingen van de ziekenhuizen vol of bijna vol. De sterfte- en besmettingscijfers bereiken bijna dagelijks nieuwe recordhoogtes. Afgelopen week overleden in het hele land meer dan 10.000 mensen aan de gevolgen van Covid-19, dat gebeurde nog niet eerder. Per dag komen er dik 65.000 besmettingen bij.



Specialisten vermoeden dat het dieptepunt van de crisis nog niet is bereikt. ,,Er tekent zich de grootste humanitaire ramp van de 21ste eeuw af’’, zegt Miguel Nicolelis, een vooraanstaande arts en wetenschapper van en adviseur van diverse regio’s op het gebied van coronapreventie. Hij waarschuwde al begin januari voor het ineenstorten van het totale medische systeem in Brazilië. Nu vreest hij dat in het land snel dagelijks 3000 doden per dag zullen vallen door het coronavirus. ,,Die kans is zeer reëel’’, zegt Nicolelis. ,,Als je gedurende 90 dagen 2000 doden hebt, of 3000, dan hebben we het over tussen de 180.000 en 270.000 doden in drie maanden. Een verdubbeling van het huidige aantal (meer dan 265.000, red.). Dat is genocide, alleen gebruikt niemand dat woord. Maar wat zijn 250.000 doden als het grootste deel te voorkomen zou zijn?’’