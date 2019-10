Woeste ouders zoeken vrouw van diplomaat op die hun zoon doodreed en daarna vluchtte naar VS

De 42-jarige vrouw Anne Sacoolas reed op 27 augustus de 19-jarige Harry Dunn aan. De jonge pompbediende zat op dat moment op zijn motor, de vrouw in haar Volvo. Het ongeval gebeurde vlakbij een Britse militaire basis in de buurt van Oxford waar ook medewerkers van de Amerikaanse luchtmacht werkzaam zijn.



De vrouw ging de basis af en reed circa vierhonderd op de verkeerde weghelft. De botsing was frontaal. Voor de hulpdiensten was meteen duidelijk dat de jonge Harry er slecht aan toe was. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Toen Sacoolas eenmaal in de gaten had dat ze vervolgd zou worden en wellicht jaren de bak in zou moeten, ontvluchtte ze het land en maakte gebruik van haar immuniteit.

Aartsvijand van familie

Dat de vrouw van een diplomaat zo simpel haar straf kan ontlopen, leidde tot een grote rel in Engeland én tot diplomatieke spanningen tussen dat land en de Verenigde Staten. De ouders van Harry Dunn zijn in alle staten en proberen met man en macht gerechtigheid voor hun zoon te krijgen. Ze deden hoogstpersoonlijk een verzoek aan president Donald Trump of hij de vrouw van de diplomaat terug wil sturen naar Engeland, zodat ze daar berecht kan worden.



Trump weigerde, en stelde dat aan de verkeerde kant van de weg rijden ‘nu eenmaal gebeurt’. ,,Ik heb daar ook wel eens aan de verkeerde kant van de weg gereden”, zei de president tijdens een persconferentie. De familie reageerde verbijsterd en stelde dat Trump met zijn ‘onnozele’ opmerkingen de daden van Anne Sacoolas probeert te rechtvaardigen.



,,Zijn woorden zijn ongevoelig, onhandig, onnozel en beledigend. We zijn geschokt. Trump heeft de situatie ontstoken. Hij heeft de familie nog meer pijn gedaan en de zaak alleen maar erger gemaakt”, aldus een woordvoerder van de familie in een reactie aan Daily Mail.

