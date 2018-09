Woordvoerder Pussy Riot op intensive care na mogelijke vergiftiging

Maansteen­ja­ger spoort verdwenen aandenkens aan Apollo 11-missie op

12 september Het eerste dat astronaut Neil Armstrong moest doen toen hij op 20 juli 1969 voet op de maan zette, was een handvol stenen en maanstof pakken. ,,Voor het geval ze een noodlancering moesten maken'', zegt Joseph Gutheinz. Uiteindelijk kwamen veel meer maanstenen mee naar de aarde. Waar ze gebleven zijn, is in veel gevallen een raadsel. Gutheinz jaagt er sinds 2002 achteraan. En met succes.