Wordt Spaanse kust opgeslokt? Delta verdwijnt met afschrikwekkende snelheid

Rusland moet toch miljarden­ver­goe­ding betalen in Yukos-zaak

12:03 Rusland moet van het gerechtshof in Den Haag toch 50 miljard dollar vergoeding betalen aan enkele aandeelhouders van het voormalige olieconcern Yukos. Eerder kregen de gedupeerde aandeelhouders al gelijk in een zogenoemd arbitragevonnis, maar dat oordeel werd later vernietigd door de rechtbank in Den Haag. Het hof vindt dat de uitspraak van de rechtbank niet juist is, waardoor de arbitrale uitspraak weer van kracht is.