Wordt Trump alsnog afgezet vanwege zijn rol bij de bestorming van het Capitool?

In alles was Donald Trump een ongewone president, en ook na zijn vertrek blijft hij onconventioneel. Voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis buigt de Amerikaanse Senaat zich dinsdag voor de tweede keer over een afzettingsprocedure tegen dezelfde president. Je kunt zo’n impeachment-proces vergelijken met een rechtszaak. Trump is vorige maand, toen hij nog president was, aangeklaagd door het Huis van Afgevaardigden. De Senaat treedt vanaf morgen op als jury en bepaalt of hij ook schuldig wordt verklaard.