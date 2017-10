Poltieke 'wonder boy' verovert Oostenrijk

VerkiezingsstrijdMet zijn 31 jaar schopt de Oostenrijker Sebastian Kurz het vandaag naar verwachting tot de jongste regeringsleider ooit in Europa. Wie is deze ‘Messias van de Donau’ die rechts weer hip heeft gemaakt?

Volledig scherm Kurz en zijn partner Susanne Thier vandaag bij het stembureau in Wenen. © AFP Glunderend kwam Kurz met zijn vriendin Susanne Thier naar het stemlokaal. Alles moest de afgelopen weken wijken voor zijn politieke ambities. Wat de dertiger met zijn land wil weten de Oostenrijkers nu aardig. Over hem zelf, krijgen ze vrij weinig te horen.



Vooruit, één keer liet Kurz een filmpje maken over zijn privéleven. Onder de naam ‘Wat mij heeft gevormd.’ De politicus met zijn strak naar achter gekamde haren laat de boerderij zien waar hij zijn kinderjaren doorbracht. Hij fietst wat rond met zijn vader, die als ingenieur bij Philips werkte, maar op zijn vijftigste is ontslagen en daarna elke cent moet omdraaien. Kurz keuvelt met zijn oma op een bankje. Zijn moeder, een lerares Duits, komt nauwelijks in beeld. Vriendin Susanne, die hij al sinds de middelbare school kent en met wie hij in een appartementje van 65 vierkante meter woont, helemaal niet. Wandelend door de arbeiderswijk waar hij met haar woont, zegt de dertiger in het filmpje dat hij 'absoluut geen beroepspoliticus wilde worden.'

De politiek weet hem uiteindelijk toch te lokken. Kurz is nog maar zestien als hij aanklopt bij de jeugdafdeling van de centrum-rechtse partij ÖVP. ‘Kom maar terug als je studeert,’ hoort hij daar.

Kurz begint een rechtenstudie maar breekt die af als hij begin twintig is. De gymnasiast gaat aan de slag als gemeenteraadslid. Een jaar later is hij staatssecretaris voor integratie, drie jaar later minister van Buitenlandse Zaken. Met een overdonderend aantal voorkeursstemmen schopt Kurz het in mei van dit jaar tot partijvoorzitter van de ÖVP.

Tegenstanders

De dertiger heeft zijn machtsovername zorgvuldig voorbereid, blijkt uit documenten die Oostenrijkse media in handen hebben. Jarenlang houdt Kurz uitgebreide dossiers bij van zijn politieke tegenstanders. Hij weet precies wat hun sterke en zwakke punten zijn.

De jonge politicus krijgt het voor elkaar om de campagne vooral om zichzelf te laten draaien. Kurz rijdt rond in auto’s die hij gekscherend Geil-o-Mobiel noemt. De partijleider doet niet aan stropdassen. Hij glimlacht aan een stuk door en neemt geduldig een selfie met iedereen die daar om vraagt. Tijdens de verkiezingsdebatten is Kurz beheerst en vriendelijk. Maar hij blijft over veel onderwerpen vaag, met weinigzeggende slogans als 'een nieuwe tijd voor Oostenrijk.'

Wunderwuzzi

Vooral jongeren zijn dol op hem. Kurz heeft de ÖVP van zijn stoffige imago ontdaan. Hij hervormde de partij door kandidaten zonder politieke ervaring toe te laten. Hij hamert op een transparante overheid, wil de belastingen verlagen en opent de aanval op de oude politiek. Zijn aanhangers noemen hem ook wel Wunderwuzzi (Wizz kid). Sommigen bestempelen hem zelfs als ‘de messias van de Donau.’

Van één thema weet hij dat het goed scoort bij de kiezer: asielzoekers. Al als staatssecretaris verbiedt hij de Boerka. Als minister gooit Kurz de door vluchtelingen veel gebruikte Balkanroute dicht. De ÖVP-leider wil een grens aan het aantal islamitische migranten in Oostenrijk en belooft zijn kiezer een einde te maken aan ‘het misbruik van de sociale voorzieningen.’

Populist

Kurz snoept zo de voorsprong van de rechts-populistische FPÖ in de peilingen weg. Nu noemen veel Oostenrijkers de gedoodverfde bondskanselier zelf een populist. Of FPÖ-light.

Europa vreest dan ook een ruk naar rechts in Oostenrijk. Kurz heeft al aangegeven dat hij best een regering wil vormen met de FPÖ van de voormalige neonazi Heinz-Christian Strache. Dat zullen leiders als Angela Merkel en Emmanuel Macron hem niet in dank afnemen. Bovendien heeft Kurz een flinke kluif aan de FPÖ-leider zelf. Want Wunderwuzzi mag straks misschien bondskanselier zijn, Strache is een man met een groot ego en een van de meest ervaren politici van het land.

Volledig scherm De centrum-rechtse partij ÖVP van de 31-jarige Sebastian Kurz wint vandaag naar verwachting de parlementsverkiezingen in Oostenrijk. © Getty Images