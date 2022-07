Xi waarschuwt Biden: Speel niet met vuur en beschouw Taiwan als onderdeel van China

Amerikaanse acties moeten in overeenstemming zijn met hun woorden, zou Xi tegen Biden hebben gezegd in hun jongste telefoongesprek, melden Chinese staatsmedia. Biden beloofde in mei om Taiwan met geweld te verdedigen tegen een aanval van China. Later zwakte een woordvoerder dat af tot de boodschap dat de VS militaire steun willen leveren zodat Taiwan zichzelf kan verdedigen.

Het communistische China verzet zich krachtig tegen een onafhankelijk, westers georiënteerd Taiwan. Beijing wil ook geen inmenging van buitenlandse krachten in de kwestie, aldus Xi. ,,Degenen die met vuur spelen, zullen zich uiteindelijk verbranden. Ik hoop dat de Amerikaanse kant dat volledig begrijpt.” Xi gebruikte dergelijke woorden eerder al om het Chinese standpunt kracht bij te zetten.

Twee uur gesproken

Beide presidenten zouden hun gesprek ‘openhartig en diepgaand’ hebben gevonden, aldus Chinese staatsmedia verder. Volgens het Witte Huis telefoneerden Biden en Xi ruim twee uur met elkaar en was het contact bedoeld om de relatie stabiel te houden ondanks toenemende spanningen. Het was het vijfde gesprek tussen de twee wereldleiders, dat volgens ingewijden onder meer is ingegeven door het aangekondigde bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, aan Taiwan.

Pelosi wil met haar bezoek haar steun aan Taiwan betuigen, nu het eiland onder toenemende druk van China staat. Beijing beschouwt Taiwan als afvallige provincie en heeft al aangegeven dat een bezoek van Pelosi tot ‘resolute en krachtige’ maatregelen zal leiden, waaronder het instellen van een vliegverbod rond het eiland.

Volledig scherm Nancy Pelosi wil binnenkort een bezoek brengen aan Taiwan om het land te steunen in zijn onafhankelijkheid van China. © AP

Oplopende spanningen

De spanningen tussen China en Taiwan zijn de afgelopen tijd opgelopen. De in 2020 herkozen Taiwanese president Tsai Ing-wen positioneert zich steeds bewuster en probeert officiële betrekkingen aan te knopen met landen. Dat is tegen het zere been van Peking. De Volksrepubliek China stelt dat Taiwan uiterlijk in 2049 Pekings autoriteit weer volledig moet erkennen.

De Chinese minister van defensie Wei Fenghe zei half juni op een Aziatische veiligheidsconferentie in Singapore nog dat Peking niet zal aarzelen ten strijde te trekken als Taiwan een stap richting onafhankelijkheid neemt. Die waarschuwing was vooral aan het adres van de VS, die beloofden Taiwan te verdedigen tegen een aanval van China.