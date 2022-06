Yellowstone National Park gesloten vanwege noodweer, bezoekers geëvacueerd

Het drukke zomerseizoen was net begonnen. Yellowstone ontvangt jaarlijks zo’n vier miljoen bezoekers. Of het park na woensdag weer kan worden geopend zal afhangen van de geleden schade, zei parkopzichter Cam Sholly in een verklaring. ,,Daarover kunnen we pas iets zeggen als het water is gezakt en we de schade in het hele park hebben kunnen opnemen’’, aldus Sholly.