Yoon Suk-yeol na nek-aan-nekrace gekozen tot president van Zuid-Korea

Leider Zuid-Koreaanse regerings­par­tij opgenomen na aanval tijdens chaotische verkiezin­gen

Partijleider Song Young-gil van de regeringspartij in Zuid-Korea is maandag in het ziekenhuis opgenomen nadat hij was aangevallen tijdens een campagnebijeenkomst in de hoofdstad Seoul. Een man viel hem aan met een voorwerp, vermoedelijk een hamer.

7 maart