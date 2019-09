YouTubers aangeslagen: ‘Ze wilden schikking en moeten nu toch nog even de cel in’

,,Ze kwamen de gevangenis uit en gingen voor een schikking die ze ook hebben gekregen. Het is ontzettend pittig voor ze dat ze nu toch weer drie dagen de cel in moeten’’, zegt Scherpenzeel die de zakelijke belangen van Ties behartigt.



De twee werden maandag door de rechtbank in Las Vegas veroordeeld tot een geldboete van samen 4500 dollar en moesten tot donderdag terug de cel in. Daarna komen ze zo snel mogelijk naar huis.



Volgens Scherpenzeel waren de YouTubers niet van plan om de regels te overtreden en was het zeker ook geen publiciteitsstunt om meer kijkers naar hun kanalen te trekken. ,,Ze wilden samen een trip maken. Daar besloten ze dat ze het gebied wilden bezoeken. Dat dit er allemaal uit zou komen, hebben ze totaal niet verwacht en was ook zeker niet hun intentie.’’



Scherpenzeel zegt zelf niet op de hoogte te zijn geweest van het plan om het verboden gebied te betreden. ,,Ze hebben creatieve vrijheid. Wij wisten alleen dat ze samen op vakantie gingen. En als YouTuber neem je natuurlijk je camera mee om daar wat video’s te maken, maar ons was niet bekend dat ze Area51 wilden bezoeken.’’