YouTubers Ties en Govert ontlopen celstraf en krijgen boete van 4500 dollar voor betreden Area 51

YouTubers Ties Granzier (20) en Govert Sweep (21), die in Amerika werden opgepakt omdat ze Area 51 betraden, hoeven niet de gevangenis in. De bevriende vloggers krijgen een boete van 4500 dollar (4090 euro) voor het betreden van de militaire basis. Dat meldt de rechtbank in Las Vegas.

Vandaag was de rechtszaak tegen de twee Nederlanders die vorige week in Area 51 werden opgepakt. De jongens waren op borgtocht vrij in afwachting van hun rechtszaak. Een woordvoerder zegt dat als de boete is betaald, beide vloggers donderdag terug naar Nederland vliegen. Tot die tijd zitten ze nog vast.

Thomas Scherpenzeel van het bureau Managemen, die de zakelijke belangen van Ties behartigt, zegt dat de geldboete het gevolg is van een schikking. Hij bevestigt dat de twee YouTubers blijven vastzitten in de VS tot ze naar Nederland vliegen. Ook zegt hij dat de foto- en videoapparatuur van de vloggers in beslag is genomen.

Theorieën

De twee vrienden uit Brabant en Limburg werden opgepakt op een militair terrein in de Nevadawoestijn, in de buurt van gokstad Las Vegas. Het gebied staat bekend als 'Area 51'. Toegang is ten strengste verboden en de basis is zwaar beveiligd. De vloggers zijn aangeklaagd wegens het bewust binnentreden van verboden terrein.

Al decennia gaan er geruchten dat er bij Area 51 vliegende schotels en buitenaardse wezens worden bewaard. Sinds de Amerikaan Matty Roberts onlangs op Facebook een oproep deed om 20 september de basis binnen te dringen, onder het motto ‘Zo’n grote groep kunnen ze niet stoppen’, is er veel aandacht voor Area 51.

Roberts kreeg ruim twee miljoen aanmeldingen, plus een bezoekje van de FBI, waarna hij de ‘bestorming’ annuleerde en zich terugtrok.

Abonnees

Govert is een ‘urban explorer’, die filmpjes maakt over verlaten gebouwen. Tiest richt zich vooral op opvallende acties. Zo maakte hij eerder dit jaar een boot van ducttape. Govert heeft 308.000 abonnees, Ties ruim 735.000. Dat maakt ze ook commercieel interessant. Zo heeft Ties zijn eigen merchandise, via de webshop DeTiesWinkel.nl.

,,Dit waren de meest hectische dagen die ik ooit van mijn leven heb meegemaakt. Het heeft een impact gehad op ons en thuis nog veel erger”, liet Ties in zijn zaterdag gepubliceerde filmpje weten. ,,Zodra we thuis zijn in Nederland laten we alles van a tot z weten via onze YouTube-kanalen.”

Tekst gaat verder onder deze tweet

Andere vloggers

Ties en Govert zijn niet de eerste vloggers die over een grens gaan en in aanraking met de autoriteiten komen. De populaire vlogger SnapKing uit Almere kreeg vorig jaar een werkstraf omdat hij in een filmpje een man met het syndroom van Down had getreiterd.

Ook liet Snapking zijn fans bellen met zijn betaalnummer. Ze dachten dat ze hem aan de lijn zouden krijgen, maar ze werden lang in de wacht gehouden. De bellers waren in totaal meer dan 13.000 euro kwijt. De Autoriteit Consument & Markt greep in.

De zogenoemde treitervlogger Ismail Ilgün uit Zaandam viel mensen lastig, maar werd niet vervolgd nadat hij excuses had aangeboden. Een andere vlogger uit Almere kreeg een werkstraf omdat hij voor een filmpje een illegale vuurwerkbom tot ontploffing had gebracht.