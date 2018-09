Yusra ontvluchtte Syrië en haalde de Spelen: 'Nooit meer zwemmen in zee'

In een sportlegging en zwarte trui arriveert Yusra Mardini met haar manager vanaf Schiphol bij de interviewlocatie aan de Amsterdamse Herengracht. Yusra bestelt een verse jus en bladert door de verse Nederlandse vertaling van haar boek Vlinderslag, dat in zeventien talen verschijnt en wordt verfilmd. ,,Mooi'', oordeelt ze. ,,Ooit hoop ik ze allemaal te kunnen lezen.’’



Nog niet zo lang geleden was Yusra een gewoon Syrisch schoolmeisje dat toevallig goed kon zwemmen. Sinds ze twee jaar geleden op de Spelen in Rio de Janeiro uitkwam voor het Olympische Vluchtelingenteam en de media haar bijzondere verhaal ontdekten, wordt ze geleefd.



In Duitsland, waar ze een verblijfsvergunning heeft, is ze een beroemdheid. Als ambassadeur van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR ontmoet ze invloedrijke mensen als de paus en Barack Obama. En ondertussen traint ze hard voor de Olympisch Spelen van 2020 in Tokio.