Yvonne bungelde anderhalf uur boven ravijn in Kroatië: ‘Omgeving goed bekeken, daar had ik alle tijd voor’

Met videoHet stond op haar bucketlist: aan een zipline over een ravijn. Yvonne Tuin (67) uit Enschede kan dat afstrepen na haar avontuur in Sibenik in Kroatië. Maar... halverwege bleef ze hangen. Anderhalf uur lang op 200 meter hoogte, bij 38 graden in de volle zon. „Ik kon wel goed om me heen kijken.”