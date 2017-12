Zakkenroller steelt 53 mobieltjes en verstopt ze in superstrak badpak

Volgens de politie had Marin, die kort na het optreden van de rockband Royal Blood op de parkeerplaats bij de concertzaal kon worden aangehouden, zichzelf veranderd in een soort menselijke brievenbus. De man droeg het zwemkostuum onder zijn gewone kleding. ,,Aan de buitenkant was niets te zien van zijn buit'', aldus de politie in een verklaring. Vandaag kwam het korps met een foto van Marin naar buiten. Daarop is hij te zien in zijn uitdossing.

De politie noemt de veroordeelde Roemeen in een verklaring 'een uiterst sluwe zakenroller' die zijn slag sloeg in de zogenoemde mosh-pit bij het podium: een zone waar concertgangers kunnen crowdsurfen, wild dansen en headbangen. ,,Het publiek staat daar dicht op elkaar. De meeste gedupeerden hadden hun telefoon uit veiligheidsoverwegingen in de voorzak van hun broek gestopt. Toch slaagde Marin - zonder vast woon of verblijfplaats - er in het gedrang in de gsm's te ontvreemden'', aldus de politie. ,,De handelswijze van de man is, omdat hij zo goed voorbereid op pad ging, niks anders dan georganiseerde misdaad.''