Zee legt enorme duikboot bloot die verging in Eerste Wereldoorlog

De UC 61 - bijna 50 meter lang - was gespecialiseerd in het leggen van mijnen. Het was ook met dat doel dat hij in de noodlottige nacht van 25 op 26 juli 1917 op weg was richting Boulogne-sur-Mer. Hij moest daar en ook voor de haven van Le Havre in totaal 18 mijnen leggen. Om de netten ver op zee te vermijden, voer hij in de vroege ochtend dicht langs de kust van Wissant. Te dicht.



De 25 bemanningsleden verlieten de duikboot, maar niet voor ze overal bommen hadden gelegd. Ver zouden ze niet komen, want ze werden onderschept door een regiment Belgische ruiters. Het waren ook de Belgen die de boot later vernietigden, om de twee ton explosieven aan boord onschadelijk te maken. De onderzeeër brak daardoor in tweeën. Sindsdien ligt hij verzonken in het zand.