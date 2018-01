Zeg eens A: Trump krijgt eerste medische keuring als president

In het spraakmakende boek Fire and Fury van journalist Michael Wolff, dat lezers een blik in Trumps Witte Huis gunt, wordt hij neergezet als ongeconcentreerd en kinderlijk. Het boek openlijk vraagtekens bij de mentale gezondheid van de president.



Trump wordt niet psychiatrisch onderzocht, meldde het Witte Huis eerder deze week. Er bestaan geen regels voor de medische keuring van een president, die veelal eens per jaar wordt gedaan. Vorige presidenten werden getest op gewicht, bloeddruk en cholesterol.

'Gezondste president ooit'

Trump kan zelf bepalen welke informatie hij uit het onderzoek naar buiten wil brengen, hoewel de onderzoekende arts vandaag wel met een verklaring komt. Voordat hij verkozen werd, meldde zijn eigen arts dat Trump 'de gezondste persoon ooit was die wordt gekozen tot president'.



De afgelopen dagen heeft Trump, die de publicatie van Fire and Fury nog wilde tegenhouden, zich meermalen boos uitgelaten op de aantijgingen in Wolffs boek. Zo twitterde de president dat hij 'echt heel slim' is en beweerde hij een 'enorm stabiel genie' te zijn.

'Ongelooflijk sterke leider'