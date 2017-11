Zeker 12 doden bij brand in hotel Georgië

Moord of niet? Ruziënde zussen duiken met auto van Hawaiiaanse klif af

24 november Anastasia en Alexandria Duval slingerden vorig jaar hevig ruziënd over een smalle weg op het Hawaiiaanse Maui. Kort erna dook de eeneiige tweeling schreeuwend met hun auto van een klif af en verdween in de diepte. Bij de onvermijdelijke crash, liet Anastasia het leven. Zus Alexandria kreeg moord in de schoenen geschoven. Onterecht, aldus haar advocaat.