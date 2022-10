Zeker 120 doden bij voetbalrellen in Indonesië

Bij voetbalrellen in de Indonesische stad Malang, in de provincie Oost-Java, zijn zaterdag zeker 120 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn ook twee politieagenten. Volgens de autoriteiten worden circa 180 mensen in ziekenhuizen behandeld.

Persbureau AP spreekt van 127 doden, waaronder twee politieagenten. De lokale autoriteiten in Malang bevestigen dat er meer dan 120 slachtoffers zijn gevallen. Zij werden onder meer onder de voet gelopen of raakten verdrukt in de chaos. Een definitief aantal slachtoffers wordt op een later tijdstip bekendgemaakt, aldus de autoriteiten.

Bijna tweehonderd mensen worden in ziekenhuizen behandeld. Nieuwssite tvOne toonde beelden waarop te zien is dat tientallen mensen in ziekenhuizen op hulp wachten. Ook zijn er beelden van brandschade op de tribunes en het veld van het stadion in Malang.

De rellen zouden zijn ontstaan na afloop van een wedstrijd tussen de clubs Arema FC uit Malang en Persebaya Surabaya, uit Soerabaja. Na afloop van de wedstrijd, die de club uit Malang met 2-3 verloor, bestormden duizenden supporters van beide teams het veld. Meerdere spelers van de club Arema werden aangevallen. De spelers van Persebaya hadden het veld al verlaten.

De politie zette traangas in om de fans te verdrijven, hetgeen voor paniek zorgde. Volgens de politie kwamen 34 mensen om in het gedrang op het veld. De anderen overleden later in ziekenhuizen.

Arema en Persebaya Surabaya spelen in de hoogste divisie van het Indonesische voetbal, de Liga 1, en gelden als aartsrivalen. Alle wedstrijden in de divisie zijn voor een week stilgelegd en de nationale voetbalbond PSSI heeft aangekondigd een onderzoek in te stellen naar wat zich precies heeft afgespeeld.