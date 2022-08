Zeker 23 doden bij gevechten in Libische hoofdstad Tripoli

In Libië is het geweld weer opgelaaid. Rivaliserende groeperingen beschoten elkaar in Tripoli. Daarbij zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid minstens 23 doden gevallen, onder wie 17 burgers; 87 personen raakten gewond. De vrees bestaat dat de strijd om de hoofdstad weer uitgroeit tot een grootschalig conflict in het olierijke Noord-Afrikaanse land, dat al jaren in een ernstige politieke crisis verkeert.

De gevechten waren 's nachts losgebarsten en in de loop van zaterdagochtend toegenomen. Strijders zetten kleine wapens, zware machinegeweren en mortieren in centrale gebieden van Tripoli. Boven de skyline van Tripoli waren kolommen zwarte rook zichtbaar. Ook waren er explosies te zien en te horen.

Videobeelden toonden brandende auto's, rokende panden met kogelgaten en brand in zowel een moskee als een gezondheidscentrum. Volgens de lokale overheid zijn zes ziekenhuizen getroffen. Voor ambulances was het onmogelijk hulp te bieden in de wijken waar het zwaarst werd gevochten, onder meer het centrum.

De VN-missie voor Libië heeft een oproep gedaan ‘onmiddellijk te stoppen met de vijandelijkheden’. De organisatie maakte melding van onder meer het lukraak beschieten en bombarderen van doelen in woonbuurten. De Amerikaanse ambassade in Tripoli zei erg bezorgd te zijn door de hernieuwde strijd, na maanden van toenemende spanningen tussen de twee regeringen die elkaar de macht betwisten in Libië.

Volgens persbureau Reuters werden zaterdag meerdere militaire konvooien gezien die vanuit verschillende richtingen naar Tripoli oprukten. De milities zouden verbonden zijn met de 'oostelijke' regering van premier Fathi Bashagha in Tobroek. Die heeft de steun van de machtige krijgsheer Khalifa Haftar. Bashagha's belangrijkste militaire konvooi keerde naar de stad Misrata terug voordat het de hoofdstad bereikte, zeiden ooggetuigen.

Onrust sinds 2011

In Libië is het onrustig sinds de door de NAVO gesteunde opstand van 2011 die dictator Moammar Kadhafi verdreef. In 2014 viel het land uiteen in rivaliserende oostelijke en westelijke facties. De Libische olieproductie, een hoofdprijs voor de strijdende partijen, is tijdens de jaren van chaos herhaaldelijk afgesloten.

In 2020 probeerde maarschalk Khalifa Haftar, de sterke man uit het oosten, tevergeefs om de hoofdstad met militaire macht te veroveren.

Turkije, dat een militaire aanwezigheid heeft rond Tripoli en troepen in de stad hielp bij het afslaan van een aanval in 2020 met drones, riep op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en zei: ‘we blijven onze Libische broeders steunen’.

In het westen van Libië, waar Tripoli ligt, zegt premier Abdulhamid Dbeibah dat hij de wettige en internationaal erkende regering van nationale eenheid leidt. Hij is alleen bereid plaats te maken als de bevolking die wens te kennen geeft in democratische verkiezingen.

Zaterdagnacht heerste er stilte in de stad, al leek die ieder moment te kunnen sneuvelen. Dbeibah verscheen in een video, omgeven door zijn wachten, terwijl hij de strijders groette die zich aan zijn zijde hadden geschaard. Volgens de leider is het vechten in de hoofdstad weer begonnen nadat onderhandelingen om bloedvergieten te voorkomen op niets waren uitgelopen.

Volledig scherm Libische veiligheidstroepen in hoofdstad Tripoli. (27/08/22) © AP