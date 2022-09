Zeker 24 Hindoe-pelgrims omgekomen bij bootongeluk in Bangladesh

Wim (37) en Joyce (36) overleden op terugweg van trouwfeest: ‘Voor hen was maar één ding belangrijk, de kinderen’

‘Je denkt dat het je nooit gaat overkomen, maar plots ben je beide kinderen kwijt.’ De familie van Wim Janssens (37) en Joyce Van Roosbroeck (36) is kapot van verdriet nadat het koppel zaterdagnacht het leven liet bij een zwaar verkeersongeval in het Vlaamse Koningshooikt, onder Antwerpen. Het stel laat twee dochters achter. ,,De meisjes denken dat mama en papa een verre reis maken. Voor hen is dit drama nog te ver weg”, zeggen de grootouders geëmotioneerd.

