Zeker 25 gewonden nadat schip in Schotland kantelt: 15 mensen naar ziekenhuis

Harde rukwinden

Er zijn vijf ambulances, een traumahelikopter en drie traumateams naar het schip gegaan dat in een droogdok lag. In zo'n droogdok liggen schepen die gebouwd of gerepareerd worden. Het zou in dit geval gaan om de Petrel, een onderzoeksschip dat van miljonair en medeoprichter van Microsoft Paul Allen was. Hij overleed in 2018.