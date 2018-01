Zeker 33 doden door bomaanslag in Benghazi

Gestolen Belgische giftruck 'totaal opgeklopt verhaal'

23 januari Er is 'geen enkel gevaar' rond de gestolen truck uit het West-Vlaamse Zedelgem die vandaag het nieuws haalde. Dat benadrukt de Nederlandse politie. Woordvoerder Ed Kraszewski: ,,We hebben het nieuws uitgezocht en geconcludeerd dat het een totaal opgeklopt verhaal is.''