Zeker 6 doden bij actie tegen demonstratie Pakistaanse Islamisten

Tien miljoen voor baby 'die niet geboren had mogen worden'

23:09 Een Britse moeder heeft een schadevergoeding van maar liefst negen miljoen pond (10 miljoen euro) gekregen nadat ze bevallen is van een zoon met hemofilie. Het bedrag is zo groot omdat het kind er 'eigenlijk niet had mogen komen'. Omodele Meadows had zichzelf vijf jaar voor de bevalling nog speciaal testen of ze het gen voor die specifieke aandoening had.