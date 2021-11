Zeker 92 doden door ontplofte tankwagen in Sierra Leone

VIDEODoor de ontploffing van een tankwagen gisteren in Freetown, de hoofdstad van het West-Afrikaanse Sierra Leone, zijn volgens de autoriteiten nu tenminste 92 doden bevestigd. De ontploffing volgde op een botsing en de reddingswerkers zoeken vandaag verder naar meer slachtoffers.

De ramp gebeurde gisteravond in een buitenwijk van hoofdstad Freetown. De beheerder van het door de overheid gerunde mortuarium maakt melding van 91 lichamen die zijn gebracht, aldus persbureau Reuters. Er is ook sprake van 30 zeer zwaar gewonden. Hun overlevingskansen zijn klein en het dodencijfer kan de komende uren fors oplopen, aldus bronnen ter plaatse.

Onder de slachtoffers waren mensen die waren samengekomen om brandstof te verzamelen die lekte uit het kapotte voertuig, schrijft Yvonne Aki-Sawyerr, burgemeester van de havenstad, in een bericht op Facebook. Hij zei dat de omvang van de schade nog niet duidelijk is, en voegde eraan toe dat de politie ter plaatse was om rampenbestrijdingsfunctionarissen bij te staan.

Er komen meldingen van veel vrouwen en kinderen met zware brandwonden onder de slachtoffers. Tot in zijstraten zijn verkoolde slachtoffers gevonden, een aantal van hen verbrandde in hun eigen auto. Volgens getuigen begon de brand na een botsing die veel mensen uit de wijk trok. Velen zagen een buitenkansje om olie te scheppen uit de lekkende tanker. Die vloog in brand, waarna het vuur zich ook door de wijk verspreidde.

,,We hebben zoveel slachtoffers, zoveel verbrande lijken”, melden de autoriteiten in een online video. ,,Het is een verschrikkelijk, verschrikkelijk ongeluk.” Op schokkende foto's die op sociale media circuleren zijn de zwaar verkoolde lichamen van tientallen slachtoffers te zien. Vice-president Mohamed Jeledh Jalloh was vanochtend ter plaatse om daar met bewoners te spreken.

,,Mijn diepe medeleven met families die dierbaren hebben verloren en degenen die daardoor verminkt zijn”, twitterde president Julius Maada Bio. ,,Mijn regering zal er alles aan doen om de getroffen families te ondersteunen.”

Ook voormalig president Ernest Bai Koroma reageert geschokt op de ramp. ‘Diep bedroefd door het verschrikkelijke brandongeval van gisteravond in het oostelijke deel van Freetown, dat naar verluidt het gevolg was van een ontploffing van een benzinetanker’, schrijft hij op Twitter. ‘De gebeurtenissen zijn echt verschrikkelijk met tientallen van onze landgenoten die naar verluidt zijn gedood of zwaargewond zijn geraakt.’

Dergelijke ongelukken komen vaker voor in Afrika. Talrijke panden in de omgeving van de ontplofte tankwagen zijn in brand gevlogen.

