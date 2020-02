Zeker acht doden bij twee schietpartijen in Duitsland

Britten willen laagopge­lei­de immigran­ten weren na brexit

19 februari Het Verenigd Koninkrijk gaat nu het uit de EU is, straks geen visa meer verstrekken aan laag opgeleide arbeidskrachten. De regering van premier Boris Johnson wil dat werkgevers afzien van het huren van ‘goedkope arbeidskrachten’ uit Europa. In plaats daarvan kunnen ze beter investeren in het behoud van hun huidige werknemers en in automatisering.