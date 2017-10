Zeker dertien doden bij gevangenisopstand in Mexico

België baalt van nationale stakingsdag

10 oktober De socialistische overheidsbonden in België hebben zich vandaag met hun eenzijdige eendaagse staking weinig populair gemaakt. Het land moest afrekenen met de langste files van het jaar en het openbaar vervoer was een puinhoop. In de Kamer bedankte premier Charles Michel 'iedereen die vandaag wel is komen werken' en verweet hij de rode overheidsbond 'een politieke staking'.