Zeker drie doden, mogelijk honderden gewonden door zware tornado in Arkansas

UPDATEEen zware tornado heeft vrijdag de stad Little Rock in de Amerikaanse staat Arkansas getroffen en het leven gekost aan drie mensen. Plaatselijke media melden mogelijk honderden gewonden en veel schade. De burgemeester van Little Rock heeft de gouverneur van de staat gevraagd om hulp van de nationale garde.

Twee mensen kwamen om in het stadje Wynne, zei gouverneur Sarah Huckabee Sanders tijdens een persconferentie. Een ander dodelijk slachtoffer viel in de hoofdstad Little Rock. Volgens persbureau Reuters worden er 21 gewonden behandeld in twee ziekenhuizen in de stad, vijf mensen zijn in kritieke toestand opgenomen.

In het noorden van het land, in het stadje Belvidere, ten westen van Chicago in de staat Illinois, stortte een deel van het dak van een concertzaal in na een storm tijdens een optreden van een metalband. Een groot aantal ambulances was ter plaatse, aldus lokale media.

Ongeveer 110.000 mensen zitten zonder stroom in Illinois, 74.000 in Arkansas en 27.000 in Iowa, meldt de gespecialiseerde website PowerOutage.us.

De tornado maakt deel uit van noodweer dat zich uitstrekt van het zuiden van de Verenigde Staten tot het gebied van de Grote Meren in het noorden. De Nationale Weerdienst heeft een verhoogd risico op tornado’s voor dit gebied aangekondigd.

Een week eerder kwamen bij een tornado in de staten Mississippi en Alabama minstens 26 mensen om het leven. Vrijdag bezochten de Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill het stadje Rolling Fork in het zwaar getroffen Mississippi.