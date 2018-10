Zeker één dode door ingestorte steiger Antwerpen

Canadese rapper sterft na stunt op vleugel vliegtuig

8:24 Rapper Jon James McMurray is overleden na een stunt waarbij hij op de vleugel van een vliegtuig liep. De 34-jarige Canadees was in British Columbia bezig met opnames van een videoclip. Daarbij liep hij te ver over de vleugel van de Cessna, wat het kleine vliegtuigje in een neerwaartse spiraal bracht die de piloot niet tijdig kon corrigeren.