Zeker één dode en zes gewonde Amerikanen in Syrië na Iraanse droneaanval

Een Amerikaanse aannemer is donderdag omgekomen en vijf Amerikaanse soldaten en één Amerikaanse aannemer zijn gewond geraakt doordat een drone neerkwam op een militaire basis in de buurt van Al-Hasakah in Noordoost-Syrië. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten was de drone van Iraanse afkomst. Als reactie heeft Amerika luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Syrië, aldus het Amerikaanse ministerie van Defensie.