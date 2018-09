Zeker tien gewonden en veel schade bij aardbeving Japan

Dodental aanslag 9/11 loopt nog steeds op door effecten giftige rook en stof

5 september Bij de aanslag met twee gekaapte lijnvluchten op het World Trade Centrum in New York op 11 september 2001 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het dodental van de aanslag loopt nog steeds op door de giftige stok en rook waar met name hulpverleners in moesten werken. Van de 1700 overleden hulpverleners en andere betrokkenen werden tot nu toe 420 getroffen door een vorm van kanker.