Zeker twaalf mensen omgekomen bij busongeluk in Marokko

In het koninkrijk met 35 miljoen inwoners komen jaarlijks ongeveer 3500 mensen om het leven door verkeersongelukken. De autoriteiten hebben maatregelen genomen om de verkeersonveiligheid tegen te gaan, met name na het ergste busongeluk in de geschiedenis van het land (42 doden), in 2012. Zo is er een ‘nationale verkeersveiligheidsstrategie’ gelanceerd met als doel het aantal ongevallen tegen 2026 te halveren.