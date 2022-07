Zeker vier doden en tientallen gewonden na krachtige aardbeving in Filipijnen

Onder de doden is een 25-jarige bouwvakker die stierf toen het drie verdiepingen tellende gebouw waaraan hij werkte instortte. Een dorpeling kwam om toen hij werd geraakt door vallende cementplaten in zijn huis in Abra, waar minstens 25 anderen gewond raakten. Ook de andere twee kwamen onder puin terecht.

Een ziekenhuis in de provincie Abra is geëvacueerd nadat het gebouw gedeeltelijk was ingestort, maar er zijn geen slachtoffers gemeld, aldus functionarissen. Gouverneur Joy Bernos van Abra plaatste foto’s van het beschadigde ziekenhuis op Facebook. Daarop is onder meer een groot gat in de voorgevel te zien. Andere foto’s tonen ziekenhuisbedden, waarvan een met een patiënt, die door ziekenhuispersoneel over de weg worden gereden.

,,De grond schudde alsof ik op een schommel zat en de lichten gingen plotseling uit. We haastten ons het kantoor uit en ik hoorde geschreeuw en sommige van mijn metgezellen waren in tranen”, zei Michael Brillantes tegen persbureau AP. Hij is een veiligheidsbeambte van de stad Abra, Lagangilang, nabij het epicentrum. ,,Het was de krachtigste aardbeving die ik heb gevoeld en ik dacht dat de grond zou opengaan.”

Volledig scherm Een gebouw dat is beschadigd door de aardbeving in Santiago, Filipijnen. © ANP / EPA

Renato Solidum, directeur van het Filipijnse seismologiebureau, sprak op een radiostation van een ‘grote aardbeving’. Ook zei hij dat hij sterke naschokken verwacht en dat in sommige delen van Abra, waar bijna 250.000 mensen wonen, aardverschuivingen zijn gemeld. Abra is een geheel door land omgeven provincie in het noorden van de Filipijnen. Diepe valleien en glooiende heuvels worden er omsloten door ruige bergen.

‘Ring of fire’

President Ferdinand Marcos jr., wiens familie uit het noorden komt, zal de getroffen regio bezoeken zodra het er veilig is, zei zijn woordvoerster.

De aardbeving werd ook gevoeld in de hoofdstad Manilla, zo’n 335 kilometer ten zuiden van het epicentrum van de aardbeving. Verschillende gebouwen in de hoofdstad zijn ontruimd, waaronder uit zeker twee ziekenhuizen. Patiënten, sommigen in rolstoelen, en medisch personeel kregen later te horen dat ze konden terugkeren nadat technici slechts een paar kleine scheuren in de muren hadden gevonden.

Ook werd het metrosysteem tijdens de ochtendspits stilgelegd. Marcos Jr. vertelde op een persconferentie dat hij in zijn kantoor in het presidentiële paleiscomplex in Manilla was toen de kroonluchters heen en weer begonnen te zwaaien en rinkelende geluiden maakten. ,,De beving was erg sterk”, zei hij.

De Filipijnen liggen net als Indonesië op de ‘ring of fire’, een gebied in de Grote Oceaan met bijna 130 actieve vulkanen waar ook veel aardbevingen voorkomen. In oktober 2013 trof een aardbeving met een kracht van 7,1 het Bohol-eiland in de centrale Filipijnen, waardoor meer dan 200 mensen omkwamen. In 1990 veroorzaakte een aardbeving met een kracht van 7,8 een aardverschuiving van meer dan 100 kilometer, met naar schatting ruim 1200 dodelijke slachtoffers tot gevolg.

Volledig scherm Een bewoner wordt onder het puin vandaan gehaald in La Trinidad. © ANP / EPA

