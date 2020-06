Zeker vijf doden en schade na zware aardbeving Mexico

LHB­TI-gemeen­schap bewijst laatste eer aan slachtof­fers terreur­daad in Reading: ‘Het waren echte heren’

23 juni Familie en vrienden hebben vandaag een laatste eer betoond aan de drie mannen die zaterdag in een park in de Britse stad Reading werden doodgestoken bij een (waarschijnlijke) terreurdaad. ,,Het waren echte heren", zei een woordvoerder van de LHBTI+-organisatie Reading Pride. ,,Mijn broer was het beste mens op aarde, geen enkele terreurdaad zal zijn nagedachtenis wegnemen", zei Robert Ritchie over zijn broer Joe.