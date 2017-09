Zeker vijftien doden op Dominica door orkaan Maria

Eerder werd uitgegaan van zeven doden door toedoen van het natuurgeweld dat ook een spoor van vernieling achterliet. Skerrit, die donderdag op het naburige eiland Antigua verbleef, zei tegen BBC dat het een wonder mag heten dat er geen honderden doden zijn gevallen.



Hij had de afgelopen 24 uur de situatie vanuit de lucht in ogenschouw genomen en toonde zich geschokt. ,,De orkaan was meedogenloos. We hebben nog nooit zo'n verwoesting gezien.''



Volgens Skerrit zijn tal van huizen en scholen met de grond gelijkgemaakt en zit het belangrijkste ziekenhuis nog steeds zonder stroom. De generatoren moesten buiten werking worden gezet omdat er door de wateroverlast kortsluiting dreigde te ontstaan. Met man en macht wordt gewerkt de boel droog te krijgen zodat ze weer kunnen worden aangezet. ,,We zullen alle hulp die de wereld kan bieden nodig hebben'', zei Skerrit met tranen in de ogen.