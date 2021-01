Zeker zeven doden, honderden gewonden na zware aardbeving Indonesië

Lady Gaga zingt volkslied bij inaugura­tie Joe Biden

14 januari De popartieste en actrice Lady Gaga zingt het Amerikaanse volkslied tijdens de inauguratie van president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris op 20 januari. De feestcommissie heeft tegenover het vaktijdschrift Variety bevestigd dat de in New York als Stefani Joanne Angelina Germanotta geboren artiest The Star Spangled Banner ten gehore zal brengen.