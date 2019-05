Zeker zeven doden, twaalf vermisten bij bootongeluk op de Donau

Tiener in brand gestoken na melden aanranding; doodstraf geëist tegen verdachten

29 mei In Bangladesh wordt de doodstraf geëist tegen zestien verdachten van de moord op een 19-jarige vrouw. Zij werd op het dak van haar school in brand gestoken nadat ze aangifte had gedaan van aanranding. Ze wist te ontsnappen, maar overleed vijf dagen later. Een van de verdachten is de man die haar zou hebben aangerand; haar schooldirecteur.