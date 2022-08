Zeker zeven gewonden bij ‘terroristische aanslag’ in Jeruzalem

Opnieuw leider Islamiti­sche Jihad op de Gazastrook dood door Israëli­sche luchtaan­val

Door een Israëlische luchtaanval op de Gazastrook is opnieuw een Palestijnse leider van de Islamitische Jihad om het leven gekomen. Het gaat om Khaled Mansour, heeft de beweging zondag bevestigd, nadat het Israëlische leger zaterdagavond in een verklaring zei dat ‘kopstukken van Islamitische Jihad geneutraliseerd zijn’. Mansour had de leiding in het zuidelijke gedeelte van de Gazastrook. Vrijdag werd de hoge commandant Taysir al-Jabari al gedood.

