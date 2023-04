Zeldzaam horloge geveild voor 5,3 miljoen euro

Met video Zeker zeventien doden door tornado’s en zware stormen in VS, dak van concert­zaal ingestort

Bij de tornado’s en zware stormen die de Amerikaanse staten Arkansas, Indiana en Illinois troffen, zijn zeker zeventien doden gevallen. Tientallen mensen zijn in ziekenhuizen opgenomen. Veel wegen zijn nog onbegaanbaar. Het noodweer verplaatst zich naar het noordoosten van het land. In de stad Belvidere, in de Amerikaanse staat Illinois, stortte het dak van een concertzaal in.