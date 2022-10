Zeldzame roze diamant levert bijna 60 miljoen euro op

Premier Rutte ‘echt onder de indruk’ van Britse collega Truss na ‘fantasti­sche ontmoeting’

Premier Mark Rutte heeft een ‘fantastische’ ontmoeting met de nieuwe Britse premier Liz Truss gehad in Praag. ,,Ik ben echt onder de indruk’’, zei hij na afloop van de eerste top met de 44 leiders van bijna heel Europa. In de marge van die bijeenkomst spraken ze met elkaar onder meer over nauwere samenwerking op de Noordzee, over migratie en over voortzetting van hun inspanningen om Oekraïne te steunen.

6 oktober