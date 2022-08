Zelenski beschuldigt Rusland van ‘nucleaire chantage van Oekraïne en de gehele vrije wereld’

Grootste kerncentrale van Europa

De nucleaire installatie ligt aan de Dnjepr in het zuidoosten van Oekraïne. Russische troepen bezetten het terrein in maart. Sindsdien beschuldigt Oekraïne Rusland ervan de centrale te gebruiken als wapenopslag en een plek waarvandaan raketten op Oekraïense doelen worden afgeschoten. ,, De bezetters brengen daar hun machines heen, inclusief raketsystemen ”, zei Pedro Kotin, hoofd van het Oekraïense staatsenergiebedrijf Energoatom een maand geleden al eens. De situatie ter plaatse zou volgens hem ‘extreem gespannen’ zijn. Zo’n vijfhonderd Russische soldaten zouden de controle hebben over het terrein. De centrale zou wel nog bediend worden door Oekraïens personeel.

Grote zorgen

Internationaal is er dan ook grote bezorgdheid over een mogelijk nucleair incident. Ondanks de gevechten in de regio proberen experts van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) al weken toegang te krijgen tot de kerncentrale. Zij baseren zich vooralsnog op informatie die door Rusland en Oekraïne wordt verstrekt. Experts van het IAEA beweerden afgelopen week in een voorlopig rapport dat er op dit moment ‘geen onmiddellijke bedreiging’ is voor de veiligheid van de kerncentrale. ,,Dit kan echter elk moment veranderen”, zei IAEA-hoofd Rafael Grossi tijdens een speciale zitting van de VN-Veiligheidsraad over de situatie in Zaporizja. De internationale gemeenschap riep Rusland opnieuw op de centrale te verlaten. Een paar uur voor die vergadering werd de kerncentrale volgens een Russische functionaris in Oekraïne aangevallen met zware artillerie en raketwerpers.