Zelfdoding Zuid-Koreaanse transgender na ontslag uit leger

Een Zuid-Koreaanse transgender die vanwege haar geslachtsverandering uit het leger is ontslagen, heeft zelfmoord gepleegd. Het lichaam van Byun Hee-soo werd gisteren in haar woning gevonden, nadat haar smeekbedes om weer in dienst te mogen, werden genegeerd. Haar dood zorgt voor woede. ‘Wie haar bespotte omdat ze transgender was, moet stilstaan bij wat dit met haar heeft gedaan.’

De 23-jarige Byun Hee-soo droomde als kind al van het leger. In Zuid-Korea, dat formeel nog steeds in oorlog is met Noord-Korea, geldt voor alle jonge mannen een militaire dienstplicht van twee jaar.

Byun meldde zich in 2017 vrijwillig voor de militaire dienst. Ze was depressief en worstelde al lange tijd met haar seksuele identiteit. In november 2019 onderging de voormalige sergeant en tankchauffeur een geslachtsverandering in Thailand. ,,Het was een buitengewoon moeilijke beslissing om het mijn basis te vertellen, maar toen ik dat eenmaal deed, voelde ik me veel beter'', zei ze vorig jaar.

Het verlies van haar mannelijke geslachtsorganen werd door het leger beschouwd als een ‘handicap’. Vorig jaar januari werd ze ontslagen.

Uniform

Byun vroeg publiekelijk om weer terug te mogen keren in het leger. Tijdens een persmoment droeg ze een uniform, salueerde naar de journalisten en zei in tranen: ,,Ik ben een soldaat van de Republiek Korea. Los van mijn seksuele identiteit wil ik iedereen laten zien dat ik een van de geweldige soldaten kan zijn die dit land verdedigen. Geef me alsjeblieft de kans.’’

Het leger negeerde afgelopen zomer haar smeekbede. Volgens de Zuid-Koreaanse wet mogen transgenders niet worden toegelaten.

Als Byun gewoon haar militaire dienst had mogen voortzetten, zou ze vorige week haar laatste dag hebben gehad, zegt de bevriende militair Kim. ,,Ze was voorbestemd om soldaat te worden. Ze was een militaire nerd, zo goed geïnformeerd over alles wat met legers te maken heeft. Niet alleen over Koreaanse troepen maar ook die in andere landen. Ze heeft ook zo hard gewerkt om haar dienst weer te kunnen oppakken.’’

Afgewezen

Nadat ze haar ontslag publiekelijk aanvocht, bleef Byun werkloos. Al haar sollicitaties werden afgewezen. Byun klaagde het leger aan. Ze zei dat ze nog steeds hoopte terug te keren in het leger. ,,Ik dacht dat ik mijn dienst in het leger zou afmaken, en na de weer het leger zou ingaan als vrouwelijke soldaat’’, zei Byun. ,,Maar mijn depressie werd te ernstig.’’

Vorige maand zei haar advocaat Kim Borami in The Korea Herald dat ze de rechtbank meerdere keren heeft gevraagd om een datum voor de rechtszaak. Zonder resultaat. ,,Ik weet echt niet waarom het zo lang duurt. Het is een pijnlijke periode voor Byun en voor mij.’’

Een psychische hulpverlener sloeg alarm, nadat al dagenlang niets van Byun was gehoord. Brandweermannen vonden haar lichaam in haar huis in de stad Cheongju. Ze is waarschijnlijk al enkele dagen geleden overleden.

Er is geen afscheidsbrief gevonden en naar de doodsoorzaak wordt nog onderzoek gedaan, maar de autoriteiten gaan ervan uit dat ze zelf een eind aan haar leven heeft gemaakt. Enkele maanden geleden probeerde ze dat ook al.

Intolerant

Byuns dood leidde tot veel woede onder Zuid-Koreanen. De nationale mensenrechtencommissie roemt haar strijd tegen ‘diepgewortelde discriminatie en haat’.

Vergeleken bij andere Aziatische landen is Zuid-Korea zeer conservatief en intolerant als het gaat om gender en seksuele identiteit. Veel lesbische, homoseksuele, biseksuele en transseksuele (lhbt) Koreanen durven niet voor hun geaardheid uit te komen.

Bespot

Belangenorganisaties en activisten roepen om een anti-discriminatiewetgeving. ,,De gehele Koreaanse maatschappij draagt verantwoordelijkheid voor haar dood”, is een van de reacties op het internetplatform Daum. ,,Wie haar bespotte en online kwaadaardige opmerkingen maakte omdat ze transgender was, moet stilstaan bij wat dit met haar heeft gedaan.’’

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie noemt in een eerste reactie dat de dood van Byun ‘ongelukkig’ is. Maar hij zegt erbij dat dit niet zal leiden tot een heroverweging van het beleid ten aanzien van transgenders in het leger.

