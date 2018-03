Zelfsturende auto rijdt overstekende vrouw dood

De vrouw was bezig de weg over te steken - overigens niet bij een zebrapad - toen het voertuig haar aanreed. Er zat wel iemand achter het stuur, maar de auto stond in de zelfrijdende stand. De vrouw werd overgebracht naar een lokaal ziekenhuis, waar ze aan haar verwondingen overleed. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. Uber test zijn zelfrijdende auto's volgens persbureau AP al maanden in Pittsburgh, San Francisco, Toronto en de omgeving van Phoenix. Ook in Canada lopen proeven met de wagens. Na het ongeluk van afgelopen nacht gaan de voertuigen voorlopig niet de weg op. ,,We leven mee met de familie van het slachtoffer'', zegt een woordvoerster van Uber. ,,We werken volledig mee aan het onderzoek van de lokale autoriteiten.''

Tesla crashte ook

Het allereerste dodelijke ongeluk met een zelfrijdende auto gebeurde twee jaar geleden in Florida, maar toen kwam er niemand buiten het voertuig om het leven. Het ging om een Model S van het merk Tesla, die op de snelweg een enorme vrachtwagen over het hoofd zag. De 40-jarige inzittende van de auto overleefde het ongeluk niet.



Onderzoek wees achteraf overigens uit dat het ongeval niet te wijten was aan de zogenoemde autopilot. Het remsysteem was niet in werking getreden en aangezien dat nog in ontwikkeling was, had de chauffeur zelf ook moeten opletten.



Met auto's van Uber vonden tot nu toe vooral kleine incidenten plaats, zoals een ongeval waarbij een auto op zijn kant belandde nadat een ander voertuig geen voorrang had verleend.